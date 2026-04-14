Ребров может уйти из сборной Украины: Лужный - временно, Маркевич - главный кандидат

Дата публикации: 14-04-2026 15:16

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о возможных изменениях на посту главного тренера сборной Украины, который сейчас занимает Сергей Ребров. По его информации, специалист может покинуть свою должность, и это решение исходит не от Украинской ассоциации футбола, а от самого тренера.

Сообщается, что в УАФ уже обсуждают кандидатуры на замену. Основным претендентом называется опытный украинский специалист Мирон Маркевич, который может возглавить национальную команду после завершения контракта Реброва.

При этом рассматривается и переходный вариант. На время июньских сборов, ещё до официального окончания соглашения Реброва, команду может временно возглавить Олег Лужный. В настоящее время он занимает пост председателя Комитета профессионального футбола УАФ и рассматривается как временное решение.

Согласно озвученной информации, после этого периода Лужный может передать полномочия Маркевичу, если его кандидатура будет окончательно утверждена. Такой сценарий, по словам Цыганыка, сейчас активно обсуждается внутри футбольного сообщества.

Отметим, что Мирон Маркевич находится без работы с 2024 года после ухода из «Карпат», однако остаётся одним из самых опытных украинских тренеров, ранее уже работавших со сборной страны.