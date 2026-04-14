Ливерпуль – ПСЖ. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов 14 апреля

Дата публикации: 14-04-2026 15:18

Уже 14 апреля на знаменитом стадионе Энфилд состоится долгожданный ответный матч четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, в котором сойдутся два футбольных гиганта: Ливерпуль и ПСЖ. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени, и предвкушение этого поединка вызывает непременный интерес у всех поклонников футбола.

Ливерпуль

Английский клуб начал 2024 год с грандиозных кадровых перемен. После многолетней успешной работы с командой попрощался легендарный тренер Юрген Клопп, оставив после себя огромное наследие и высокие ожидания. Новый наставник, Арне Слот, сумел не только сохранить боевой настрой коллектива, но и доказывал это завоеванием титула в Английской Премьер-лиге, причем команда выглядела убедительно, демонстрируя уверенную и сильную игру весь сезон. Летом целых рекордных 200 миллионов фунтов потратили на усиление состава, что внушило болельщикам надежду на дальнейшее доминирование клуба не только на внутренней, но и на европейской арене.

Однако реальность оказалась куда суровее. После высоких ожиданий начали сыпаться разочарования - сначала в Суперкубке Англии Ливерпуль проиграл Кристал Пэлас, что стало первым тревожным звоночком. В дальнейшем в кубковых турнирах клуб не сумел проявить себя должным образом - самое болезненное унижение случилось в апреле, когда команда уступила Манчестер Сити со счетом 0:4. В чемпионате Англии текущий чемпион быстро потерял шансы даже на попадание в первую четверку и теперь вынужден сконцентрироваться на выступлении на европейской арене. В Лиге чемпионов тоже начались трудности – уже в первом поединке плей-офф подопечные Слота проиграли на выезде Галатасараю со счетом 0:1, однако дома сумели взять убедительный реванш, разгромив турецкий клуб. Теперь им предстоит еще более сложное испытание – встреча с действующим победителем Лиги чемпионов.

ПСЖ

Парижский клуб подходит к этому этапу турнира в звании действующего обладателя трофея Лиги чемпионов. В прошлом сезоне парижане добились выдающихся результатов — выиграли практически все возможные титулы: как внутренние кубки Франции, так и Суперкубок страны, а самое главное — главный, долгожданный европейский трофей. Единственной неудачей оказался клубный чемпионат мира, где в статусе фаворита ПСЖ сенсационно уступил лондонскому Челси с крупным счетом.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ команда Луиса Энрике, похоже, набрала отличную форму ближе к весне. В 1/8 финала ПСЖ встретился с представителем Туманного Альбиона и не оставил англичанам шансов: на своем поле разгромил соперника 5:2, а в ответной встрече в Лондоне победил солидно со счетом 3:0. В четвертьфинале парижане продемонстрировали зрелость и сдержанность, разгромив чемпиона АПЛ в первом матче двумя безответными голами. Особо стоит отметить Хвичу, который не только уверенно забивает за свой клуб, но и недавно отличился забитым голом в ворота собственного соклубника по сборной — Мамардашвили. Любопытно, что еще один талантливый игрок, украинец Забарный, у Луиса Энрике получает игровой опыт в основном через матчи Лиги 1.

Статистика личных встреч

Соперничество между Ливерпулем и ПСЖ в последние годы становится всё более драматичным и непредсказуемым. В 2018 году, когда команды встретились в групповой стадии Лиги чемпионов, каждая из них одержала по одной домашней победе. В обоих случаях встречи были напряженными, а итоговый выход в следующий этап оформляли именно парижане. Аналогичный сценарий повторился и в прошлом сезоне, когда обменялись победами на своих аренах, а дальше вновь прошёл французский гранд. Так что энфилдская команда имеет все основания жаждать реванша, но статистика пока на стороне ПСЖ.

Прогноз

По оценкам букмекеров, шансы на успех у обоих коллективов практически равны. Ливерпуль, несмотря на кризис и спад формы, не теряет надежды использовать фактор родного стадиона и горячую поддержку своих болельщиков. Однако у ПСЖ к весне сплотилась мощная и хорошо сыгранная команда, которая на данный момент выглядит чуть более уверенно в обороне и креативно в атаке. Можно ожидать упорной борьбы, в которой каждый эпизод и даже мельчайшая тактическая ошибка могут стать решающими. С учетом вышеописанных факторов, прогнозируем небольшое преимущество гостей из Парижа и предлагаем ставку на их победу на Энфилде при форе 0 (коэффициент - 1.98). Впрочем, болельщиков ждет яркая и насыщенная эмоциями игра – ведь ставки слишком высоки, и откладывать борьбу на потом уже нельзя.

Ожидайте от матча настоящего футбольного спектакля, наполненного азартом, эмоциональными всплесками и, возможно, непредсказуемыми поворотами сюжета вплоть до финального свистка.