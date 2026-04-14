Атлетико – Барселона. Прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов 14 апреля

Дата публикации: 14-04-2026 15:20

14 апреля стадион Метрополитано в Мадриде станет местом яркой футбольной битвы - здесь пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором местный Атлетико примет каталонскую Барселону. Начало встречи назначено на 22:00 по киевскому времени, и матч обещает стать настоящим украшением недели для всех поклонников европейского футбола. Впереди реванш, который решит судьбу путевки в полуфинал главного клубного турнира континента!

Атлетико Мадрид

В этом сезоне команда Диего Симеоне оставляет весьма неоднозначное впечатление. В испанской Примере "матрасники" вновь отстали от своих основных конкурентов - "Реала" и "Барселоны". Уже сейчас команда занимает третью-четвёртую позицию, отстав от лидеров чемпионской гонки на солидные две дюжины очков. Сейчас главная задача Атлетико в чемпионате - удержать место в зоне Лиги чемпионов на следующий год, ведь конкуренты, такие как "Вильярреал" и "Реал Сосьедад", дышат в спину. Недавняя потеря очков "желтой субмариной" против Барселоны позволила мадридцам на короткий срок вернуться в топ-3, но конкуренция обостряется от тура к туру.

Однако в кубковых турнирах "кольчонерос" продемонстрировали совсем другое лицо. В полуфинале Кубка Испании команда Симеоне разгромила соперника со счетом 4:0. Несмотря на последующее поражение 0:3 в гостях на "Камп Ноу", именно мадридский клуб вышел в финал Копы дель Рей благодаря преимуществу по сумме двух матчей. Для Диего Симеоне это серьезная мотивация - тренер отлично умеет настраивать своих футболистов на сложные еврокубковые бои и наверняка попытается снова удивить Барсу. Даже если победа будет минимальной, опыт предыдущих встреч оставляет шанс Атлетико надеться на успех в двухматчевом противостоянии. Особое внимание будет к ключевым игрокам - Альваресу, Серлоту и лидеру защиты Савичу, ведь именно эти футболисты задают тон команде на поле.

Барселона

Сине-гранатовые в текущем сезоне выглядят совершенно иначе. Барселона вновь подтвердила статус одного из ведущих клубов Европы, уверенно завоевав Суперкубок Испании, победив поочередно "Атлетик Бильбао" и своего заклятого противника - мадридский "Реал". В чемпионате Испании каталонцы, конечно, имели спад и растеряли часть очков, однако до окончания сезона они сохраняют шансы на высокие позиции и продолжают борьбу на несколько фронтов. Положительной стороной выступлений команды при Ханси Флике стал явный прогресс молодых игроков - Ламин Ямаль, Фермин Лопес и Педри становятся не только будущим, но и настоящим опорой "Барсы".

Однако если взглянуть на выступления в матчах на вылет именно против Атлетико, команда Флика сталкивается с серьезными трудностями. В этом сезоне, несмотря на победу в Примере, каталонцы уступили мадридцам в первом поединке четвертьфинала ЛЧ - пара голов Альвареса и Серлота и удаление Кубарси стали определяющими. Теперь ключевая задача состоит в том, чтобы повторить успех полуфинала Кубка Испании, где Барселона смогла одержать победу с крупным счетом 3:0. Если якорями игры вновь станут Педри, Гюндоган и Ямаль, а Габри Вейга добавит остроты атаке, болельщики могут рассчитывать на еще одну фантастическую еврокубковую ночь от своих любимцев.

Статистика личных встреч

Текущий сезон уникален по количеству очных дуэлей между Атлетико и Барселоной - предстоящий матч станет уже шестым, ведь команды встречались и в Примере, и в национальных кубках. В пяти предыдущих победу праздновали каталонцы три раза, а мадридцы дважды оказывались сильнее. Забивные и нервные дуэли становятся уже традицией, поэтому от очередной игры снова можно ожидать нешуточных эмоций и ломки сценариев.

Прогноз и ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество Барселоне, считая, что для каталонцев этот противостояние - очередное испытание на прочность. По их мнению, пройти в полуфинал будет трудной задачей для гостей, однако качество состава и опыт еврокубковых побед играют на стороне "блауграны". Наш прогноз: Барселона сумеет завершить этот вечер победой с любым счетом (коэффициент - 1.90) и выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, даже несмотря на упорное сопротивление мадридцев.

Ожидается настоящий спектакль с обилием борьбы, голевыми моментами и напряжением до последних минут – не пропустите этот знаковый матч!