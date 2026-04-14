«Манчестер Юнайтед» ищет нового тренера: руководство отправляется на переговоры в Германию

Дата публикации: 14-04-2026 21:22

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует поездку в Германию для проведения переговоров по поводу назначения нового главного тренера. Визит намечен на ближайшую неделю, и его основной целью станет обсуждение кандидатур на тренерский пост перед следующим сезоном.

Детали предстоящих встреч и имена возможных претендентов пока не раскрываются. Однако сам выбор Германии в качестве места переговоров может указывать на желание клуба сделать ставку на специалистов, исповедующих строгую дисциплину и современные тактические подходы.

На фоне этих событий будущее нынешнего наставника Майкла Кэррика выглядит неопределённым. Несмотря на его статус в клубе и работу в качестве временного тренера, его назначение на постоянной основе больше не считается очевидным вариантом.

Сообщается, что руководство «Юнайтед» не готово полностью довериться Кэррику и рассматривает альтернативы. Последние результаты команды также могли повлиять на такую позицию.

После 32 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 55 очков. В последнем матче манкунианцы уступили на своём поле «Лидс Юнайтед» со счётом 1:2, что усилило давление на тренерский штаб.