УЕФА отклонил протест «Барселоны» на судейство в матче с «Атлетико»

Дата публикации: 14-04-2026 21:23

УЕФА признал неприемлемой жалобу «Барселоны» на судейство в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», завершившемся поражением каталонцев со счётом 0:2.

Поводом для протеста стал эпизод на 54-й минуте встречи, когда защитник «Атлетико» Марк Пубиль сыграл рукой в собственной штрафной после передачи от вратаря Хуана Муссо. Главный арбитр матча Иштван Ковач не зафиксировал нарушения и не назначил пенальти, что вызвало недовольство со стороны игроков и тренерского штаба «Барселоны».

После финального свистка каталонский клуб направил официальную жалобу в УЕФА, однако Контрольно-этический и дисциплинарный орган организации 13 апреля 2026 года отклонил протест, признав его неприемлемым.

Таким образом, результат первой встречи остаётся в силе, а спорный эпизод не будет пересмотрен.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 14 апреля в Мадриде на стадионе «Сивитас Метрополитано», где «Барселона» постарается отыграть отставание и сохранить шансы на выход в полуфинал турнира.