Де Лаурентис предложил революцию в футболе: таймы по 25 минут и удаления за симуляции

Дата публикации: 14-04-2026 21:25

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с резонансной инициативой, предложив радикально изменить правила футбола ради повышения зрелищности и возвращения интереса молодой аудитории. По его мнению, классический формат игры устаревает и требует серьёзной модернизации.

Главным предложением стало сокращение продолжительности таймов с 45 до 25 минут. Де Лаурентис считает, что более короткие отрезки заставят команды действовать интенсивнее, увеличат темп игры и сделают матчи более динамичными для зрителей.

Особое внимание он уделил борьбе с симуляциями. Президент «Наполи» предложил максимально жёсткую меру — удаление игрока с поля за попытку обмануть судью. По его словам, это поможет очистить футбол от неспортивного поведения.

Кроме того, Де Лаурентис выступил за пересмотр системы наказаний. Он предложил отказаться от жёлтых и красных карточек, заменив их временными удалениями на пять или 20 минут по аналогии с хоккеем и регби. Такой подход, по его мнению, сделает игру более справедливой и зрелищной.

Также функционер подчеркнул, что футболу необходимо больше голов, чтобы удерживать внимание зрителей. Он считает, что правила должны поощрять атакующий стиль игры и создавать больше ярких моментов.

Де Лаурентис уверен, что без подобных изменений футбол рискует потерять популярность, особенно среди молодёжи, и призвал к пересмотру устоявшихся принципов ради будущего игры.