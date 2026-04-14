«Барселона» ищет усиление в центре обороны: Лукуми - запасной вариант вместо Бастони
«Барселона» продолжает работу над усилением линии обороны и рассматривает альтернативные варианты на случай, если не удастся договориться о трансфере защитника «Интера» Алессандро Бастони. Каталонский клуб сосредоточен на поиске игрока, способного качественно усилить центр защиты перед следующим сезоном.
Основным кандидатом в шорт-листе остаётся Бастони. Итальянский защитник высоко ценится за умение начинать атаки, уверенно действовать в единоборствах и соответствовать требованиям главного тренера Ханс-Дитера Флика. Однако потенциальная сделка может оказаться сложной из-за высокой трансферной стоимости игрока и нежелания «Интера» расставаться с одним из ключевых футболистов.
На этом фоне «Барселона» рассматривает альтернативу в лице защитника «Болоньи» Джона Лукуми. Колумбиец привлёк внимание клуба стабильной игрой и надёжностью в обороне. В текущем сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
По оценкам Transfermarkt, стоимость Лукуми составляет около 25 миллионов евро, что делает его более доступным вариантом по сравнению с Бастони. В клубе рассматривают его как реальную альтернативу, если основной трансфер сорвётся.
Таким образом, «Барселона» заранее готовит несколько сценариев усиления обороны, чтобы не остаться без необходимого игрока в случае неудачи на трансферном рынке.