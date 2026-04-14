Ираола покинет «Борнмут» после сезона: тренер завершит трёхлетний этап в клубе

Дата публикации: 14-04-2026 21:28

Руководство «Борнмута» официально подтвердило, что главный тренер Андони Ираола покинет команду по окончании сезона-2025/2026. Таким образом, испанский специалист завершит трёхлетний период работы в английском клубе.

Ираола возглавил «Борнмут» 1 июля 2023 года и за это время сумел стабилизировать выступления команды в Премьер-лиге. Одним из главных достижений стал сезон-2024/2025, в котором клуб набрал рекордные 56 очков и занял девятое место в турнирной таблице.

Сам тренер отметил, что решение об уходе далось ему непросто, однако он считает этот момент подходящим для завершения своей работы в клубе. Ираола поблагодарил игроков, персонал и болельщиков за поддержку и подчеркнул, что гордится достигнутыми результатами.

По его словам, работа в «Борнмуте» стала для него важным этапом карьеры, который оставит только положительные воспоминания. Он также отметил высокий уровень поддержки со стороны фанатов, которая помогала команде на протяжении всего периода.

В текущем сезоне после 32 туров «Борнмут» занимает 11-е место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 45 очков. Клуб рассчитывает достойно завершить сезон перед сменой главного тренера.