«ПСЖ» и «МЮ» следят за талантом «Ньюкасла»: Майли входит в шорт-листы грандов

Дата публикации: 14-04-2026 21:29

19-летний полузащитник «Ньюкасла» Льюис Майли привлёк внимание европейских топ-клубов. По информации источников, интерес к молодому англичанину проявляют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», которые следят за его развитием уже несколько лет.

Сообщается, что оба клуба наблюдают за Майли ещё с 2023 года и рассматривают его как перспективное усиление на будущее. При этом сам «Ньюкасл» не намерен расставаться с игроком и считает его важной частью долгосрочного проекта команды.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и четыре результативные передачи. Несмотря на молодой возраст, он уже регулярно получает игровое время и демонстрирует стабильный прогресс.

Контракт Майли с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2029 года, что усиливает позиции клуба в возможных переговорах. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 25 миллионов евро.

Таким образом, в ближайшее время «Ньюкаслу» предстоит непростая задача — удержать одного из самых перспективных игроков на фоне растущего интереса со стороны европейских грандов.