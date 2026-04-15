Арбелоа ответил Компани: «Реал» верит в камбэк и отдаст все силы»

Дата публикации: 15-04-2026 01:25

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал высказывания наставника «Баварии» Венсана Компани перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов. Испанский специалист подчеркнул уверенность своей команды, несмотря на поражение в первой встрече.

Арбелоа напомнил о богатой истории «Реала», отметив, что не так много клубов могут похвастаться 15 победами в Кубке европейских чемпионов. По его словам, как игроки, так и болельщики полностью верят в возможность изменить ход противостояния.

Тренер также дал понять, что команда настроена максимально серьёзно и готова выложиться на поле без остатка. Он подчеркнул, что «Реал» не намерен отказываться от борьбы и будет сражаться до конца.

Первая встреча завершилась победой «Баварии» со счётом 2:1, поэтому мадридцам предстоит непростая задача в ответной игре. Решающий матч состоится 15 апреля в Мюнхене, где и определится участник полуфинала турнира.