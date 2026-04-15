Беллингем ответил на слухи: «Я сохраняю профессионализм, всё остальное - чушь»
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о якобы неподобающем поведении вне поля. Англичанин категорически опроверг подобные утверждения и подчеркнул, что остаётся полностью сосредоточенным на футболе.
По словам игрока, распространяемая информация о частых вечеринках и злоупотреблении алкоголем не соответствует действительности. Беллингем отметил, что не стоит смешивать личную жизнь с профессиональной карьерой, а все подобные сообщения назвал выдумками.
Футболист подчеркнул, что ежедневно соблюдает высокий уровень дисциплины и профессионализма, необходимый для выступлений на топ-уровне. Он дал понять, что не намерен отвлекаться на слухи и сосредоточен на предстоящих матчах.
В текущем сезоне Беллингем провёл 32 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Уже в ближайшее время мадридскому клубу предстоит важнейший матч против «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов, где «Реал» постарается отыграться после поражения в первой встрече.