«Манчестер Сити» заинтересовался талантом «Байера»: Маза на радаре чемпионов Англии

Дата публикации: 15-04-2026 01:28

«Манчестер Сити» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Байера» и сборной Алжира Ибрахиму Маза. По информации источников, английский клуб внимательно следит за прогрессом 20-летнего хавбека, однако на данный момент официальных переговоров между сторонами не было.

В «Байере» не планируют расставаться с одним из самых перспективных игроков команды и рассчитывают сохранить его на долгосрочную перспективу. Действующий контракт Маза с клубом рассчитан до лета 2030 года, что значительно укрепляет позиции немецкой стороны.

В текущем сезоне полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его стабильная игра и универсальность в атаке привлекли внимание европейских топ-клубов.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Маза составляет около 40 миллионов евро. Несмотря на отсутствие конкретных шагов со стороны «Манчестер Сити», интерес к игроку может перерасти в предметные переговоры уже в ближайшие трансферные окна.