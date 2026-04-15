«ПСЖ» уверенно выбил «Ливерпуль» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов

Дата публикации: 15-04-2026 01:32

«ПСЖ» уверенно обыграл «Ливерпуль» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась победой гостей со счётом 2:0, а по сумме двух игр парижане оформили убедительный успех — 4:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт, однако развязка наступила в концовке встречи. На 73-й минуте нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле вывел свою команду вперёд, а уже в компенсированное время оформил дубль, окончательно сняв все вопросы о победителе противостояния.

Надёжную игру показал российский голкипер Матвей Сафонов, который вышел в стартовом составе и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его уверенные действия стали важной частью общего успеха команды.

Первая встреча между командами также завершилась победой французского клуба со счётом 2:0, что позволило «ПСЖ» без особых проблем пройти в полуфинал турнира.

Теперь парижанам предстоит сыграть с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария». На предыдущей стадии турнира «ПСЖ» разгромил «Челси» с общим счётом 8:2, тогда как «Ливерпуль» уверенно прошёл «Галатасарай» (4:1 по сумме двух матчей).