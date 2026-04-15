«Атлетико» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов и вышел в полуфинал

Дата публикации: 15-04-2026 01:35

Мадридский «Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2025/2026, уступив «Барселоне» в ответной встрече со счётом 1:2. Благодаря победе 2:0 в первом матче «матрасники» прошли дальше по сумме двух игр — 3:2.

Ответный поединок прошёл на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде и начался с активных действий гостей. Уже на четвёртой минуте Ламин Ямаль открыл счёт, а на 24-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество «Барселоны», вернув интригу в противостояние.

Однако «Атлетико» сумел быстро отреагировать — на 31-й минуте Адемола Лукман сократил отставание и вернул хозяевам контроль над ситуацией по сумме двух матчей. Во втором тайме каталонцы пытались развить успех, и на 55-й минуте Ферран Торрес забил ещё раз, но гол был отменён из-за офсайда.

Ситуация для «Барселоны» усложнилась на 80-й минуте, когда защитник Эрик Гарсия получил красную карточку, оставив команду в меньшинстве в концовке встречи. «Атлетико» сумел удержать нужный результат и оформить выход в следующий раунд.

В полуфинале турнира мадридский клуб сыграет с победителем пары «Арсенал» — «Спортинг». Ранее на стадии 1/8 финала «Атлетико» прошёл «Тоттенхэм» (7:5 по сумме двух матчей), а «Барселона» уверенно обыграла «Ньюкасл» (8:3).