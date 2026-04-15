ЦСКА может сменить тренера: Талалаев рассматривается как кандидат

Дата публикации: 15-04-2026 20:48

Российский комментатор Дмитрий Шнякин намекнул на возможные изменения на тренерском мостике московского ЦСКА. По его словам, интерес клуба к главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву может быть не просто предположением, а основан на определённой информации.

Шнякин отметил, что располагает сведениями, которые позволяют говорить о реальном интересе со стороны армейцев. При этом конкретные детали возможных переговоров или контактов между сторонами пока не раскрываются.

На данный момент ЦСКА возглавляет Фабио Челестини, который подписал контракт с клубом летом 2025 года. Несмотря на это, результаты команды в текущем сезоне могут стать причиной для пересмотра тренерской позиции.

После 24 туров Мир РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. В то же время «Балтика» под руководством Талалаева демонстрирует более стабильные результаты и располагается на четвёртой строчке с 44 очками. Лидером чемпионата остаётся «Краснодар», в активе которого 53 очка.

Таким образом, на фоне успешной работы Талалаева в Калининграде его кандидатура может рассматриваться как один из вариантов усиления тренерского штаба ЦСКА.