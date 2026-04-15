Рафинье грозит дисквалификация в ЛЧ: игрок «Барселоны» может пропустить три матча

Дата публикации: 15-04-2026 20:49

Вингер «Барселоны» Рафинья рискует получить трёхматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов за свои высказывания после ответного матча против «Атлетико» в четвертьфинале турнира.

После игры бразилец резко раскритиковал судейство, заявив, что его команду «ограбили», намекая на предвзятые решения арбитра. Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 2:1, однако по сумме двух матчей дальше прошёл мадридский клуб — 3:2.

Каталонцы провели концовку встречи в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии, а также столкнулись с отменённым голом, что вызвало недовольство со стороны игроков и тренерского штаба.

Теперь дисциплинарные органы могут рассмотреть слова Рафиньи как нарушение регламента. В случае вынесения наказания дисквалификация будет перенесена на следующий розыгрыш Лиги чемпионов, поскольку «Барселона» уже завершила выступление в текущем турнире.

Таким образом, эмоциональное заявление футболиста может иметь серьёзные последствия для него в будущем еврокубковом сезоне.

