Дата публикации: 15-04-2026 20:53

Заместитель главного редактора L’Equipe Жан-Филип Леклер поделился мнением об игре российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Парижский клуб одержал победу со счётом 2:0, а голкипер вновь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

По словам Леклера, Сафонов провёл великолепную встречу и продолжает завоёвывать симпатии болельщиков и представителей СМИ. Его уверенные действия стали одним из ключевых факторов успеха команды в противостоянии с английским клубом.

При этом журналист отметил, что стиль игры российского вратаря остаётся достаточно необычным. Несмотря на высокий уровень выступлений, подобная манера иногда вызывает опасения, поскольку может привести к неожиданным ошибкам.

Тем не менее, Сафонов продолжает демонстрировать стабильность на самом высоком уровне и укрепляет свои позиции в составе «ПСЖ», внося значительный вклад в успешное выступление команды в Лиге чемпионов.