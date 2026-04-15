Угальде - о победе над «Зенитом»: «Мы сотворили историю»

Дата публикации: 15-04-2026 20:55

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал выход команды в финал Пути регионов Фонбет Кубка России после победы над «Зенитом». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти красно-белые оказались точнее — 7:6.

Форвард отметил, что команда испытывает отличные эмоции после важной победы, подчеркнув её историческое значение. По его словам, «Спартак» долгое время не мог добиться успеха в Санкт-Петербурге, и этот результат стал особенно значимым для игроков и болельщиков.

При этом Угальде подчеркнул, что команда не собирается останавливаться на достигнутом. В клубе сохраняют максимальную концентрацию как на Кубке России, так и на выступлении в чемпионате, где перед «Спартаком» стоит задача подняться как можно выше в турнирной таблице.

Футболист также выделил предстоящий матч против ЦСКА, назвав его особенным. По его словам, дерби имеет принципиальное значение, и команда будет делать всё возможное, чтобы добиться победы.

Таким образом, «Спартак» продолжает борьбу за трофей, одновременно решая задачи в национальном первенстве и готовясь к одному из ключевых матчей сезона.