Ольмо после вылета «Барселоны»: «Мы вернём клуб туда, где ему место»

Дата публикации: 15-04-2026 20:58

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после поражения от мадридского «Атлетико» по сумме двух матчей (2:3). Испанский футболист отметил, что, несмотря на разочарование, испытывает гордость за команду и её игру.

Ольмо подчеркнул, что для него большая честь выступать за каталонский клуб и защищать его цвета. По его словам, поражение болезненно воспринимается всеми в команде, однако этот опыт должен стать важным шагом на пути к дальнейшему развитию.

Футболист заявил, что «Барселона» обязана извлечь уроки из произошедшего и продолжать двигаться вперёд. Он отметил, что успех требует постоянной работы, самоотдачи и стремления к совершенствованию, а лёгких путей к победам не существует.

Также Ольмо обратил внимание на характер команды, который, по его мнению, проявился даже в сложной ситуации. Он выразил уверенность, что благодаря упорному труду и единству «Барселона» сможет вернуться на прежний уровень.

В завершение полузащитник подчеркнул, что главная цель клуба остаётся неизменной — вновь стать одной из ведущих сил европейского футбола и бороться за самые престижные трофеи.