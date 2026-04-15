Лапорта готовит новую жалобу в УЕФА: «Барселона» недовольна судейством с «Атлетико»

Дата публикации: 15-04-2026 20:59

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб намерен подать дополнительную жалобу в УЕФА на судейство в четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Каталонцы уступили по сумме двух встреч со счётом 2:3 и завершили выступление в турнире.

По словам Лапорты, в клубе крайне недовольны решениями арбитров в обоих матчах. Первую встречу обслуживал румынский судья Иштван Ковач, а ответную — француз Клеман Тюрпен. Руководитель «Барселоны» подчеркнул, что команда уже направила жалобу в УЕФА, однако на этом останавливаться не собирается.

Лапорта отметил, что происходящее невозможно принять, и клуб будет добиваться реакции со стороны футбольных властей. Таким образом, «Барселона» продолжает отстаивать свою позицию после спорных эпизодов, повлиявших, по мнению представителей клуба, на исход противостояния.

Тем временем «Атлетико» продолжит борьбу в турнире и в полуфинале сыграет с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал». Действующим победителем Лиги чемпионов остаётся «ПСЖ».