Каррагер удивлён решением Слота: «Не понимаю, почему Салах остался в запасе»

Дата публикации: 15-04-2026 21:01

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал решение главного тренера команды Арне Слота не выпускать Мохамеда Салаха в стартовом составе на матч против «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов (0:2).

По словам эксперта, он был откровенно удивлён таким выбором и не может найти логичного объяснения. Каррагер отметил, что Салах находится в хорошей форме, регулярно играет в Премьер-лиге и остаётся одним из лучших бомбардиров команды.

Он также обратил внимание на то, что альтернативные варианты в атаке выглядели неубедительно. В частности, было подчеркнуто, что некоторые игроки не обладают достаточной сыгранностью и опытом выступлений в подобных матчах.

Каррагер допустил, что решение тренера может быть связано не только с игровыми аспектами. По его мнению, возможным фактором могло стать объявление Салаха о будущем уходе из клуба, из-за чего тренер мог сделать ставку на тех футболистов, которые останутся в команде.

При этом эксперт подчеркнул, что не считает Слота тренером, склонным к подобным решениям на эмоциональной почве, однако других объяснений у него нет. Он признался, что остаётся в замешательстве от произошедшего.

В итоге Салах всё же появился на поле на 31-й минуте после травмы Уго Экитике, однако не смог повлиять на исход встречи, которая завершилась поражением «Ливерпуля».