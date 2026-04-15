«Интер» готов продлить контракт с Киву до 2028 года после успешного сезона

Дата публикации: 15-04-2026 21:03

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву в ближайшее время может подписать новое соглашение с клубом. Руководство миланцев довольно работой специалиста и намерено продлить его контракт ещё на один сезон — до лета 2028 года.

По имеющейся информации, в новом договоре также будет предусмотрена опция автоматического продления ещё на год. Кроме того, ожидается существенное увеличение заработной платы тренера, что станет отражением доверия со стороны клуба.

Киву возглавил «Интер» относительно недавно, однако уже в первый сезон сумел добиться серьёзных результатов. На данный момент команда лидирует в турнирной таблице Серии А и продолжает борьбу за трофеи, в том числе участвует в полуфинале Кубка Италии.

Сообщается, что официальное оформление нового контракта может состояться после завершения чемпионской гонки. В клубе рассчитывают, что Киву продолжит успешное развитие команды и закрепит её позиции на внутренней и европейской арене.