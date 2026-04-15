На Месси подали в суд в США: компания требует миллионы за срыв условий контракта

Дата публикации: 15-04-2026 21:04

Компания VID, базирующаяся в Майами и занимающаяся организацией спортивных и музыкальных мероприятий, подала иск против нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и Аргентинской футбольной ассоциации. Причиной стало предполагаемое нарушение условий соглашения, связанного с проведением выставочных матчей сборной Аргентины.

Согласно контракту на сумму 7 миллионов долларов, VID получила эксклюзивные права на организацию двух игр национальной команды — против Венесуэлы и Пуэрто-Рико, которые состоялись в октябре прошлого года. Одним из ключевых пунктов соглашения было обязательное участие Месси: он должен был провести на поле не менее 30 минут в каждой встрече, если не имеет проблем со здоровьем.

Однако в матче против Венесуэлы аргентинец на поле не появился. При этом уже на следующий день он принял участие в игре МЛС за «Интер Майами» против «Атланты», где оформил дубль и отдал результативную передачу.

В VID утверждают, что отсутствие Месси в одной из игр нанесло серьёзный финансовый ущерб, поскольку именно его участие было главным фактором привлечения зрителей и партнёров. Компания заявляет о многомиллионных потерях и требует полного возмещения убытков, а также дополнительных компенсаций.

На данный момент ни сам футболист, ни представители аргентинской федерации официально не прокомментировали ситуацию.