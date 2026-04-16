«ПСЖ» сыграет с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов

Дата публикации: 16-04-2026 01:20

Французский «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария» встретятся в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Обе команды уверенно преодолели стадию 1/4 финала и вошли в число четырёх сильнейших клубов турнира.

Немецкий гранд в своём противостоянии оказался сильнее мадридского «Реала». «Бавария» одержала две победы — 2:1 в первой встрече и 4:3 в ответной, продемонстрировав мощную атакующую игру и характер в решающие моменты.

Днём ранее «ПСЖ» оформил выход в полуфинал, дважды обыграв «Ливерпуль» с одинаковым счётом 2:0. Парижане уверенно контролировали ход обоих матчей и не позволили сопернику навязать борьбу.

Таким образом, полуфинальная пара «Бавария» — «ПСЖ» обещает стать одним из самых ярких противостояний турнира. Обе команды находятся в отличной форме и обладают мощной атакой.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Победитель этой пары сыграет с сильнейшей командой из противостояния «Атлетико» — «Арсенал».