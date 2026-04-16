«Арсенал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов

Дата публикации: 16-04-2026 01:22

Английский «Арсенал» встретится с мадридским «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Обе команды успешно преодолели стадию четвертьфинала и продолжат борьбу за главный клубный трофей Европы.

Лондонцы в своём противостоянии оказались сильнее «Спортинга». «Арсенал» добился минимальной победы в первом матче (1:0), а в ответной встрече удержал нулевую ничью (0:0), что позволило команде выйти в следующую стадию турнира.

«Атлетико» в свою очередь прошёл «Барселону» по сумме двух матчей. Мадридский клуб выиграл первую встречу со счётом 2:0, а в ответной уступил 1:2, однако этого оказалось достаточно для выхода в полуфинал.

Таким образом, противостояние «Арсенала» и «Атлетико» обещает стать одним из самых напряжённых на стадии 1/2 финала. Команда Микеля Артеты будет делать ставку на атакующий футбол, тогда как коллектив Диего Симеоне традиционно силён в организации игры и дисциплине.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Победитель этой пары сыграет с сильнейшей командой из противостояния «ПСЖ» — «Бавария».