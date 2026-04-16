«Арсенал» без поражений вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА

Дата публикации: 16-04-2026 01:24

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Судьбу противостояния решила минимальная победа «канониров» в первой встрече — 1:0.

Таким образом, команда Микеля Артеты продолжает впечатляющую серию без поражений в текущем розыгрыше турнира. На данный момент «Арсенал» не проиграл ни одного матча в Лиге чемпионов, проведя уже 12 встреч.

На общем этапе лондонцы продемонстрировали мощную игру, одержав победы над рядом серьёзных соперников. Среди них — «Атлетик» Бильбао (2:0), «Олимпиакос» (2:0), «Атлетико» (4:0), «Славия» (3:0), «Бавария» (3:1), «Брюгге» (3:0), «Интер» (3:1) и «Кайрат» (3:2).

В 1/8 финала «Арсенал» уверенно прошёл «Байер» (1:1, 2:0), после чего оказался сильнее «Спортинга» в четвертьфинале. Команда демонстрирует стабильность, баланс в игре и высокую результативность на протяжении всего турнира.

В полуфинале «канонирам» предстоит вновь встретиться с мадридским «Атлетико». Это противостояние обещает стать одним из самых напряжённых на стадии 1/2 финала.

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Действующим победителем турнира является «ПСЖ».