Месси стал владельцем «Корнельи»: легенда «Барселоны» инвестирует в испанский клуб

Дата публикации: 16-04-2026 22:49

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал неожиданный шаг за пределами поля, став владельцем каталонского клуба «Корнелья», который выступает в третьем дивизионе Испании. О сделке официально сообщила пресс-служба команды.

В заявлении клуба подчёркивается, что этот шаг символизирует прочную связь Месси с Каталонией и городом Барселона. Отмечается, что его решение — это не просто инвестиция, а вклад в развитие местного футбола и поддержку молодых талантов региона, с которым у аргентинца связана значительная часть карьеры.

«Корнелья» — клуб с богатой историей, основанный в 1951 году. Команда выступает на стадионе «Ноу Камп Мунисипаль», который вмещает около 1500 зрителей, и традиционно делает ставку на развитие молодых игроков. Теперь с приходом Месси у клуба могут появиться новые возможности как в спортивном, так и в финансовом плане.

Для самого Месси этот проект может стать началом нового этапа в футбольной жизни — уже в роли инвестора и управленца. Несмотря на то что он продолжает выступать на профессиональном уровне за «Интер Майами», интерес к развитию футбольных проектов говорит о его долгосрочных планах в индустрии.

Покупка «Корнельи» может привлечь дополнительное внимание к клубу и повысить его статус, а также открыть новые перспективы для молодых игроков, которые получат шанс развиваться под покровительством одного из величайших футболистов в истории.