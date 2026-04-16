«Барселона» опять подала жалобу в УЕФА: клуб требует пересмотра судейства с «Атлетико»

Дата публикации: 16-04-2026 22:52

«Барселона» официально обратилась в УЕФА с жалобой на судейство в матчах четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Каталонский клуб остался крайне недоволен решениями арбитров как в первой встрече (0:2), так и в ответной игре, завершившейся поражением 1:2.

В заявлении клуба подчёркивается, что в обоих матчах было зафиксировано несколько спорных эпизодов, которые, по мнению «Барселоны», были трактованы с нарушением правил. Особое внимание уделяется работе системы VAR, которая, как считают в клубе, не вмешалась в ключевые моменты, требующие пересмотра.

Каталонцы убеждены, что совокупность судейских ошибок напрямую повлияла на ход противостояния и итоговый результат. В клубе считают, что такие решения нанесли не только спортивный, но и финансовый ущерб, учитывая значимость стадии турнира.

Это уже не первое обращение «Барселоны» по данному вопросу. Ранее, после первой встречи, клуб также направлял жалобу в УЕФА, однако теперь усилил свою позицию, указав на повторяющиеся эпизоды и системные проблемы в судействе.

При этом в заявлении подчёркивается, что «Барселона» готова к диалогу с УЕФА и предлагает сотрудничество для улучшения системы арбитража. В клубе рассчитывают на более прозрачное, справедливое и последовательное применение правил в будущем.

Таким образом, ситуация вокруг противостояния с «Атлетико» получила продолжение уже за пределами поля и может стать поводом для обсуждения качества судейства на уровне европейского футбольного руководства.