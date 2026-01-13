В «Реале» поддержали Арбелоа: тренер сохранит пост несмотря на неудачи

Дата публикации: 16-04-2026 22:54

Мадридский «Реал» не планирует расставаться с главным тренером Альваро Арбелоа, несмотря на неоднозначные результаты команды в текущем сезоне. Руководство клуба продолжает доверять специалисту и намерено сохранить его не только до конца кампании, но и на следующий сезон.

По информации источников, внутри клуба сохраняется уверенность в выбранном курсе развития. Даже вылет из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, где «Реал» уступил «Баварии» по сумме двух матчей, не стал решающим фактором для смены тренера. Аналогичная ситуация и в чемпионате Испании, где команда отстаёт от «Барселоны» на девять очков.

В клубе считают, что Арбелоа нуждается во времени для полноценной реализации своих идей. Специалист возглавил команду относительно недавно — 13 января 2026 года, сменив на этом посту Хаби Алонсо, и пока находится на этапе построения собственной модели игры.

Отдельно отмечается, что Арбелоа сумел стабилизировать атмосферу внутри коллектива и наладить рабочие процессы, что также играет важную роль в решении руководства. В «Реале» рассчитывают, что при поддержке клуба тренер сможет добиться прогресса в следующем сезоне.

Контракт 43-летнего специалиста рассчитан до лета 2027 года, и на данный момент в клубе не рассматривают вариант его досрочного расторжения. Таким образом, несмотря на давление извне и результаты, Арбелоа сохраняет доверие руководства и продолжит работу с командой.