Аллегри может уйти из «Милана» даже при выходе в ЛЧ

Дата публикации: 16-04-2026 22:58

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб по окончании сезона, несмотря на успешное выступление команды в чемпионате Италии. По имеющейся информации, будущее специалиста остаётся неопределённым даже в случае выполнения задачи по выходу в Лигу чемпионов.

Сообщается, что в течение сезона 58-летний наставник не всегда чувствовал полную поддержку со стороны руководства «россонери». Это обстоятельство стало одним из ключевых факторов, влияющих на его возможное решение покинуть клуб уже после первого года работы.

Аллегри возглавил «Милан» летом 2025 года и сумел стабилизировать результаты команды. После 32 туров Серии А миланцы набрали 63 очка и занимают третье место в турнирной таблице, продолжая борьбу за попадание в главный еврокубок.

На фоне неопределённости вокруг будущего тренера уже появляются варианты продолжения карьеры. В частности, Аллегри рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии. Также интерес к специалисту проявляет «Наполи», который формирует список потенциальных замен Антонио Конте на случай его ухода.

Несмотря на достойные результаты, ситуация вокруг Аллегри остаётся напряжённой. В ближайшие месяцы стороны должны определиться с дальнейшим сотрудничеством, и не исключено, что «Милан» может пойти на очередные изменения в тренерском штабе.