«Фрайбург» уверенно выбил «Сельту» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Дата публикации: 16-04-2026 22:59

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Фрайбургом» завершился победой немецкого клуба со счётом 3:1. Встреча прошла в Виго на стадионе «Абанка Балаидос» и окончательно сняла все вопросы о победителе противостояния.

С учётом результата первой игры, где «Фрайбург» разгромил соперника 3:0, испанской команде необходимо было совершать настоящий подвиг. Однако уже в первом тайме стало понятно, что интрига в этой паре практически отсутствует.

На 33-й минуте нападающий гостей Игор Матанович открыл счёт, воспользовавшись ошибкой обороны «Сельты». Спустя всего шесть минут преимущество немецкой команды увеличил Юито Судзуки, который точно завершил атаку своей команды. Таким образом, ещё до перерыва «Фрайбург» фактически снял все вопросы о выходе в следующий раунд.

Во втором тайме гости продолжили контролировать ход встречи. На 51-й минуте Судзуки оформил дубль, доведя счёт до крупного и окончательно закрепив доминирование своей команды. «Сельта» пыталась ответить и хотя бы порадовать болельщиков забитым мячом, но долгое время не могла реализовать свои моменты.

Лишь в компенсированное время, на 90+1-й минуте, Уиллот Сведберг сумел сократить отставание, установив окончательный счёт — 1:3. Этот гол уже не имел турнирного значения, но позволил хозяевам уйти от более болезненного поражения.

По сумме двух матчей «Фрайбург» уверенно проходит дальше с общим счётом 6:1 и выходит в полуфинал Лиги Европы. Там немецкий клуб встретится с победителем противостояния «Бетис» — «Брага».

На предыдущей стадии турнира «Фрайбург» также выглядел уверенно, обыграв «Генк» с общим счётом 5:2. «Сельта» же добралась до четвертьфинала, пройдя «Лион» (3:1), однако справиться с более организованным и эффективным соперником из Германии не смогла.

Таким образом, «Фрайбург» подтверждает статус одного из открытий текущего розыгрыша и продолжает борьбу за трофей, демонстрируя стабильную и результативную игру на европейской арене.