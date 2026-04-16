«Шахтёр» удержал ничью с АЗ и вышел в полуфинал Лиги конференций

Донецкий «Шахтёр» сыграл вничью с АЗ Алкмар в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций — 2:2. Встреча прошла в Нидерландах на стадионе «АФАС» и получилась напряжённой, однако украинская команда сумела довести противостояние до успешного завершения.

С учётом уверенной победы в первом матче (3:0) «горняки» имели серьёзный запас прочности, но игра в Алкмаре всё равно потребовала максимальной концентрации. В первом тайме команды действовали осторожно, стараясь не допускать ошибок, однако после перерыва матч заметно оживился.

Счёт был открыт на 58-й минуте, когда вингер «Шахтёра» Алиссон воспользовался своим моментом и вывел гостей вперёд. Этот гол ещё больше осложнил задачу для АЗ, которому нужно было отыгрывать крупное отставание.

Тем не менее хозяева не сдались и сумели быстро ответить. На 73-й минуте Исак Йенсен восстановил равновесие, а уже на 80-й минуте Матей Шин вывел нидерландскую команду вперёд, подарив интригу концовке встречи.

Однако «Шахтёр» оперативно отреагировал на пропущенный мяч. На 84-й минуте Лука Мейреллес сравнял счёт, окончательно сняв вопросы о победителе двухматчевого противостояния.

В итоге матч завершился ничьей 2:2, а по сумме двух встреч украинский клуб уверенно прошёл дальше — 5:2. «Шахтёр» продемонстрировал зрелую игру, сумев грамотно использовать преимущество, добытое в первой встрече.

В полуфинале турнира команда сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Кристал Пэлас». Таким образом, «горняки» продолжают борьбу за трофей и остаются одним из претендентов на победу в текущем розыгрыше Лиги конференций.