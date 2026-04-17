«Астон Вилла» уверенно оформила выход в полуфинал Лиги Европы уничтожив «Болонью»

Дата публикации: 17-04-2026 00:59

Английская «Астон Вилла» уверенно оформила выход в полуфинал Лиги Европы, разгромив «Болонью» в ответном матче 1/4 финала со счётом 4:0. Встреча прошла на «Вилла Парк» в Бирмингеме и полностью прошла под контролем хозяев.

С учётом победы в первой игре (3:1) команда из Англии имела комфортное преимущество, однако с первых минут показала, что не собирается играть на удержание. Уже на 16-й минуте Олли Уоткинс открыл счёт, задав тон всей встрече.

В середине первого тайма у хозяев был шанс ещё больше увеличить преимущество, однако Морган Роджерс не реализовал пенальти на 25-й минуте. Тем не менее «Вилла» быстро исправила ситуацию: уже через минуту Эмилиано Буэндия забил второй мяч, воспользовавшись неразберихой в обороне соперника.

До перерыва хозяева довели счёт до крупного — на 39-й минуте всё тот же Роджерс отличился с игры, реабилитировавшись за нереализованный одиннадцатиметровый. Таким образом, исход противостояния был фактически решён ещё в первом тайме.

Во второй половине встречи «Астон Вилла» контролировала ход игры, не позволяя «Болонье» создать серьёзные угрозы. Итоговую точку поставил защитник Эзри Конса, который на 89-й минуте забил четвёртый гол и оформил разгром.

По сумме двух матчей английский клуб уверенно прошёл дальше — 7:1. «Астон Вилла» продемонстрировала высокий уровень организации и реализации моментов, подтвердив статус одного из фаворитов турнира.

В полуфинале Лиги Европы команда сыграет с победителем пары «Ноттингем Форест» — «Порту». На предыдущей стадии бирмингемцы также выглядели уверенно, обыграв «Лилль» с общим счётом 3:0, тогда как «Болонья» пробилась в четвертьфинал, победив «Рому» (5:4), но не смогла навязать борьбу английскому клубу.

Таким образом, «Астон Вилла» продолжает успешное выступление в еврокубках и делает серьёзную заявку на выход в финал турнира.