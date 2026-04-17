«Страсбург» разгромил «Майнц» и перевернул противостояние, выйдя в полуфинал

Дата публикации: 17-04-2026 01:01

Французский «Страсбург» добился уверенной победы над «Майнцем» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций, разгромив немецкий клуб со счётом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Мено» и стала настоящим бенефисом хозяев, которые сумели полностью перевернуть ход противостояния.

После неудачного первого матча «Страсбург» оказался в роли догоняющего, однако с первых минут ответной встречи команда продемонстрировала максимальную агрессию и настрой на камбэк. Хозяева активно шли вперёд, прессинговали соперника и не давали «Майнцу» спокойно выходить из обороны.

Первый гол стал логичным следствием давления. На 26-й минуте Себастьян Нанаси открыл счёт, подарив команде надежду на общий успех. Уже через девять минут преимущество «Страсбурга» удвоил Абдул Уаттара, что окончательно вернуло интригу в противостояние.

Во втором тайме французский клуб продолжил доминировать. «Майнц» пытался перестроиться и сдержать натиск, однако оборона гостей не справлялась с быстрыми атаками соперника. На 69-й минуте Хулио Энсисо довёл счёт до разгромного, а спустя пять минут Эмануэль Эмега забил четвёртый мяч, поставив точку в этом противостоянии.

В итоге «Страсбург» не только отыграл отставание, но и уверенно прошёл дальше, выиграв по сумме двух встреч со счётом 4:2. Команда продемонстрировала характер, высокую интенсивность и отличную реализацию моментов.

Выход в полуфинал Лиги конференций стал важным достижением для французского клуба, который продолжает борьбу за еврокубковый трофей и показывает один из самых ярких футболов в турнире на стадии плей-офф.