АЕК обыграл «Райо», но вылетел: испанцы удержали преимущество и вышли в полуфинал

Дата публикации: 17-04-2026 01:02

Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между АЕК и «Райо Вальекано» завершился победой греческого клуба со счётом 3:1, однако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд. По сумме двух встреч испанская команда сохранила преимущество и пробилась в полуфинал турнира.

Встреча в Афинах на «ОПАП Арене» началась с активных действий хозяев, которым необходимо было отыгрывать крупное отставание после поражения 0:3 в первом матче. Уже на 13-й минуте ангольский нападающий Зини открыл счёт, задав темп игре и подарив надежду болельщикам АЕК.

Команда Марко Николича продолжила давление и сумела укрепить своё преимущество. На 36-й минуте Рэзван Марин реализовал пенальти, доведя счёт до 2:0. Таким образом, интрига в противостоянии заметно оживилась, а хозяева получили дополнительный импульс.

Во втором тайме АЕК продолжил атаковать и добился ещё одного успеха. На 51-й минуте Зини оформил дубль, сократив отставание по сумме двух встреч до минимального. Казалось, что камбэк становится вполне реальным.

Однако «Райо Вальекано» сумел вовремя отреагировать. На 60-й минуте Иси Паласон забил важнейший гол, который фактически снял вопросы о победителе противостояния. Этот мяч вернул комфортное преимущество испанскому клубу и серьёзно осложнил задачу хозяев.

В оставшееся время АЕК продолжал искать свои шансы, но оборона гостей действовала достаточно надёжно и не позволила довести дело до сенсации. Итоговый счёт 3:1 в пользу греческой команды оказался недостаточным.

Таким образом, «Райо Вальекано» выходит в полуфинал Лиги конференций благодаря победе по сумме двух матчей (4:3), а АЕК завершает своё выступление в турнире, показав характер, но не сумев отыграть провальный первый матч.