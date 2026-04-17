«Ноттингем Форест» дожал «Порту» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Дата публикации: 17-04-2026 01:04

Английский «Ноттингем Форест» пробился в полуфинал Лиги Европы, обыграв «Порту» в ответном матче 1/4 финала со счётом 1:0. Встреча прошла на «Сити Граунд» и получилась напряжённой, однако ключевые события произошли уже в самом начале игры.

Старт матча оказался крайне неудачным для гостей. Уже на восьмой минуте защитник «Порту» Ян Беднарек получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве практически на весь матч. Этот эпизод серьёзно повлиял на дальнейший ход встречи и дал серьёзное преимущество хозяевам.

«Ноттингем Форест» быстро воспользовался численным перевесом. На 12-й минуте Морган Гиббс-Уайт открыл счёт, точно завершив атаку своей команды. Этот гол стал решающим не только в матче, но и во всём противостоянии.

После этого английский клуб сосредоточился на контроле игры. Хозяева уверенно владели мячом, старались не допускать опасных моментов у своих ворот и грамотно использовали пространство. «Порту», несмотря на удаление, пытался навязать борьбу и искал возможности для контратак, однако создать по-настоящему опасные эпизоды у ворот соперника было крайне сложно.

Во втором тайме рисунок игры практически не изменился. «Ноттингем Форест» действовал прагматично, удерживая минимальное преимущество, тогда как португальцы, играя вдесятером, постепенно теряли силы и не смогли организовать финальный штурм.

Первый матч завершился вничью 1:1, поэтому победа на домашнем поле позволила английской команде пройти дальше с общим счётом 2:1. «Ноттингем Форест» продемонстрировал зрелую и дисциплинированную игру, грамотно воспользовавшись ошибками соперника.

В полуфинале турнира английский клуб встретится с «Астон Виллой», что гарантирует английское противостояние на стадии 1/2 финала. Обе команды уже доказали свою состоятельность в текущем розыгрыше и теперь поборются за путёвку в финал.

Стоит отметить, что на предыдущей стадии «Порту» уверенно прошёл «Штутгарт» (4:1), однако в этот раз раннее удаление и быстрый пропущенный мяч лишили команду шансов на продолжение борьбы. «Ноттингем Форест», в свою очередь, ранее прошёл «Мидтьюлланн» в серии пенальти и теперь продолжает своё успешное выступление в еврокубке.