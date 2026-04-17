«Брага» устроила камбэк в Севилье и выбила «Бетис» из Лиги Европы

Дата публикации: 17-04-2026 01:06

Португальская «Брага» вышла в полуфинал Лиги Европы, обыграв «Бетис» в ответном матче 1/4 финала со счётом 4:2. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Ла Картуха» и получилась одной из самых ярких на стадии — с камбэком гостей и обилием голов.

Хозяева начали матч уверенно и быстро захватили инициативу. Уже на 13-й минуте Антони открыл счёт, а к середине тайма преимущество «Бетиса» удвоил Абде Эззалзули. Испанский клуб выглядел значительно сильнее соперника и даже забил третий мяч, однако гол был отменён после вмешательства VAR.

Этот эпизод стал переломным. «Брага» сумела вернуться в игру ещё до перерыва — на 38-й минуте Пау Виктор сократил отставание, подарив своей команде шанс на камбэк.

Во втором тайме португальцы полностью перевернули ход встречи. Уже на 49-й минуте Витор Карвальо сравнял счёт, а спустя четыре минуты Рикарду Орта реализовал пенальти и вывел «Брагу» вперёд. «Бетис» оказался не готов к такому развитию событий и начал допускать всё больше ошибок.

Окончательную точку поставил Жан-Батист Горби, который на 74-й минуте забил четвёртый мяч гостей, закрепив итоговый успех своей команды.

С учётом ничьей в первом матче (1:1) «Брага» выиграла противостояние с общим счётом 5:3 и заслуженно вышла в полуфинал турнира. «Бетис», несмотря на мощное начало ответной встречи, не сумел удержать преимущество и завершил выступление в еврокубке.

Таким образом, португальский клуб продолжает борьбу за трофей, продемонстрировав характер и умение переламывать ход сложных матчей.