«Фиорентина» обыграла «Кристал Пэлас», но вылетела: англичане в полуфинале Лиги конференций

Дата публикации: 17-04-2026 01:07

Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Кристал Пэлас» завершился победой итальянского клуба со счётом 2:1, однако по сумме двух встреч дальше прошли англичане. Команда из Лондона сохранила комфортное преимущество, добытое в первой игре, и оформила выход в полуфинал турнира.

Встреча во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» началась активно, причём первыми отличились гости. Уже на 17-й минуте Исмаила Сарр воспользовался своим моментом и вывел «Кристал Пэлас» вперёд, фактически усложнив и без того непростую задачу для хозяев.

Тем не менее «Фиорентина» не опустила руки и сумела быстро вернуться в игру. На 30-й минуте Альберт Гудмундссон реализовал пенальти, восстановив равновесие. Этот гол придал уверенности итальянской команде, которая начала действовать более агрессивно в атаке.

Во втором тайме давление хозяев принесло результат. На 53-й минуте Шер Ндур вывел «Фиорентину» вперёд, подарив болельщикам надежду на возможный камбэк. Итальянцы продолжали идти вперёд, однако оборона «Кристал Пэлас» действовала достаточно организованно и не позволила сопернику развить успех.

Ключевым фактором остался результат первого матча, где английский клуб разгромил «Фиорентину» со счётом 3:0. Именно это преимущество позволило «Кристал Пэлас» чувствовать себя уверенно даже после поражения в ответной встрече.

В итоге по сумме двух матчей (4:2) лондонцы выходят в полуфинал Лиги конференций, где продолжат борьбу за трофей. «Фиорентина» же завершает своё выступление, не сумев отыграть крупное отставание, несмотря на победу дома.

Таким образом, английский клуб подтверждает свой статус одного из открытий турнира и продолжает успешное выступление на европейской арене.