«Челси» готовит трансфер Скотта: «Борнмут» требует более £50 млн

Дата публикации: 17-04-2026 01:10

Лондонский «Челси» проявляет серьёзный интерес к центральному полузащитнику «Борнмута» Алексу Скотту и рассматривает его как одну из ключевых целей на летнее трансферное окно. В клубе ожидаются серьёзные изменения в средней линии, что усиливает необходимость в подписании нового игрока.

По информации источников, «Борнмут» не намерен легко расставаться со своим футболистом и оценивает его более чем в 50 миллионов фунтов стерлингов (около 57,5 млн евро). При этом итоговая сумма может существенно вырасти, если за 22-летнего англичанина развернётся конкуренция со стороны других клубов.

Интерес «Челси» к Скотту напрямую связан с возможными кадровыми перестановками. Сообщается, что Энцо Фернандес может покинуть команду летом, и в клубе уже ищут варианты для усиления центра поля. Скотт рассматривается как игрок с потенциалом роста и способностью вписаться в долгосрочный проект.

В текущем сезоне полузащитник провёл 34 матча во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. Несмотря на не самые яркие статистические показатели, он считается одним из наиболее перспективных игроков на своей позиции в английском футболе.

Контракт Скотта с «Борнмутом» действует до лета 2028 года, что даёт клубу сильную позицию на переговорах. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро, однако реальная сумма сделки, как ожидается, будет значительно выше.

Таким образом, возможный переход Скотта может стать одним из заметных трансферов предстоящего лета, особенно если «Челси» решится на масштабную перестройку состава.