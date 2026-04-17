«Реал» меняет стратегию: клуб ищет топ-тренера с именем вместо экспериментов

Дата публикации: 17-04-2026 13:59

Мадридский «Реал» определился с новым вектором поиска главного тренера на будущее. Руководство клуба намерено отказаться от экспериментов с молодыми специалистами и сделать ставку на опытного наставника с авторитетом на международной арене.

По информации источников, в клубе пришли к выводу, что для работы с нынешним составом необходим тренер, способный управлять звёздной раздевалкой и выдерживать постоянное давление, связанное с высокими ожиданиями. Именно поэтому в шорт-листе находятся исключительно именитые специалисты.

Среди кандидатов, которых обсуждают в руководстве, фигурируют Юрген Клопп, Дидье Дешам, Лионель Скалони, Жозе Моуринью и Маурисио Почеттино. Все они обладают серьёзным опытом работы на высшем уровне и умеют добиваться результата в условиях жёсткой конкуренции.

При этом приоритетной целью остаётся Зинедин Зидан, уже добивавшийся с «Реалом» исторических успехов. Однако на данный момент его возвращение в клуб оценивается как маловероятное, что вынуждает руководство рассматривать альтернативные варианты.

Несмотря на активный поиск, текущий главный тренер Альваро Арбелоа продолжает работать с командой. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, и официально в клубе сохраняют доверие специалисту. Тем не менее результаты сезона, включая вылет из Лиги чемпионов и отставание в чемпионате Испании, усиливают давление и заставляют руководство заранее готовиться к возможным изменениям.

Таким образом, «Реал» стоит на пороге серьёзной перестройки. Клуб делает ставку на опыт и харизму будущего наставника, рассчитывая вернуть стабильность и борьбу за все ключевые трофеи уже в ближайшей перспективе.