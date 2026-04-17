Левандовски высказался о будущем в «Барселоне»: решение отложено до конца сезона

Дата публикации: 17-04-2026 14:01

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал своё будущее в каталонском клубе, дав понять, что окончательное решение пока не принято. Польский форвард подчеркнул, что сейчас его приоритет — результаты команды, а не обсуждение возможных изменений в карьере.

По словам футболиста, между ним и клубом сохраняется открытый диалог, и руководство в курсе его позиции. При этом Левандовски отметил, что ему необходимо время для размышлений, и это понимают обе стороны. Он дал понять, что не хочет торопиться с выводами, особенно в разгар сезона, когда команда решает важные задачи.

Форвард акцентировал внимание на борьбе в чемпионате Испании, отметив, что именно выступление в Ла Лиге сейчас выходит на первый план. По его мнению, обсуждение контрактов и потенциальных предложений логично отложить до завершения сезона, когда ситуация станет более ясной.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года и остаётся одним из ключевых игроков атаки. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года, однако в последние месяцы регулярно появляются слухи о возможных вариантах продолжения карьеры.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Несмотря на возраст, он продолжает оставаться важной фигурой в составе и влияет на игру команды.

Таким образом, вопрос будущего Левандовского остаётся открытым. Ожидается, что более конкретная информация появится уже после завершения сезона, когда стороны смогут вернуться к обсуждению дальнейшего сотрудничества.