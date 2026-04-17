В «Челси» поддержали Росеньора: руководство делает ставку на долгосрочный проект

Дата публикации: 17-04-2026 14:03

Совладелец «Челси» Бехдад Эгбали публично выразил поддержку главному тренеру команды Лиаму Росеньору на фоне нестабильных результатов в последних матчах. В клубе подчёркивают, что не собираются принимать поспешных решений и рассматривают работу специалиста в долгосрочной перспективе.

По словам Эгбали, у руководства была возможность наблюдать за работой тренера на протяжении длительного времени — ещё до его назначения в январе. Именно поэтому в клубе хорошо понимали, чего ожидать от Росеньора, и изначально делали ставку на его потенциал.

Бизнесмен отметил, что специалист успешно начал свою работу, несмотря на то что последние пять-шесть матчей оказались непростыми для команды. Тем не менее в «Челси» сохраняют уверенность в тренере и считают, что он способен привести клуб к успеху при должной поддержке.

Эгбали отдельно подчеркнул, что «Челси» стремится уйти от практики постоянных перестроек. По его словам, клуб намерен сохранить ключевых игроков и выстраивать стабильную модель развития, постепенно улучшая результаты и извлекая уроки из ошибок. Такой подход должен обеспечить устойчивость и конкурентоспособность на дистанции.

Лиам Росеньор возглавил «Челси» в январе, перейдя из «Страсбурга». Под его руководством команда уже провела 21 матч, демонстрируя переменчивые результаты. После 32 туров английской Премьер-лиги лондонский клуб занимает шестое место, продолжая борьбу за попадание в еврокубки.

Таким образом, несмотря на давление и требования к результату, в «Челси» сохраняют курс на стабильность и доверяют нынешнему тренеру, рассчитывая на прогресс команды в ближайшем будущем.