«Ливерпуль» готовит масштабную чистку: клуб может расстаться сразу с девятью игроками

Дата публикации: 17-04-2026 14:04

«Ливерпуль» планирует серьёзную перестройку состава в предстоящее летнее трансферное окно. По информации источников, руководство клуба готово расстаться сразу с рядом футболистов, чтобы освободить место для новых приобретений и обновить команду под требования главного тренера Арне Слота.

Одними из самых заметных потерь могут стать опытные лидеры — Эндрю Робертсон и Мохамед Салах. Оба футболиста покинут клуб по окончании сезона, что ознаменует завершение целой эпохи для «красных». Кроме того, истекают контракты у Кельвина Рэмси и Риса Уильямса, и их будущее на «Энфилде» также остаётся неопределённым.

Параллельно клуб рассматривает варианты продажи ещё нескольких игроков. В числе возможных кандидатов на уход называются защитник Джозеф Гомес, а также полузащитники Алексис Макаллистер, Харви Эллиотт и Кёртис Джонс. Также под вопросом будущее вингера Федерико Кьезы, который пока не сумел полностью оправдать ожидания.

Главный тренер Арне Слот уже дал понять, что новые трансферы напрямую зависят от продаж. Это означает, что «Ливерпуль» будет действовать аккуратно на рынке и сначала сосредоточится на разгрузке состава.

Причины возможных расставаний разные: часть игроков не показала стабильного уровня, на который рассчитывали в клубе, другие нуждаются в смене обстановки и новом вызове. При этом в руководстве понимают, что без серьёзных изменений сложно будет конкурировать за трофеи на внутренней и европейской арене.

Дополнительную интригу вносит и ситуация вокруг самого Слота. Его будущее в клубе пока не гарантировано, что также может повлиять на трансферную стратегию. В случае смены тренера планы по перестройке состава могут быть скорректированы.

Таким образом, «Ливерпуль» стоит на пороге одного из самых масштабных обновлений за последние годы. Летнее окно может кардинально изменить облик команды и определить её дальнейшее развитие на ближайшие сезоны.