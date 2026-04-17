Фариоли - о вылете «Порту»: «Мы заслуживали большего, но этого оказалось недостаточно»

Дата публикации: 17-04-2026 14:06

Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (0:1), по итогам которого португальский клуб завершил выступление в турнире. Несмотря на итоговый результат, специалист отметил, что его команда по игре выглядела достойно и могла рассчитывать на большее.

Фариоли обратил внимание на ключевые моменты противостояния, подчеркнув, что «Порту» уже в начале встречи создал опасный эпизод, как и в первом матче. Однако реализовать этот шанс не удалось, что, по мнению тренера, во многом предопределило дальнейшее развитие событий.

Серьёзным испытанием для команды стало раннее удаление, после которого «Порту» пришлось перестраивать игру. Наставник отметил, что в перерыве тренерский штаб внёс изменения — как кадровые, так и тактические, — что позволило команде значительно прибавить во втором тайме.

По словам Фариоли, реакция футболистов заслуживает высокой оценки. Он подчеркнул, что после перерыва «Порту» выглядел значительно лучше, действовал агрессивнее и старался переломить ход встречи, несмотря на численное меньшинство.

Тем не менее тренер признал, что в футболе одного старания недостаточно. Он отметил, что по сумме двух матчей команда могла выглядеть более убедительно, однако решающим фактором стала реализация моментов. Особенно это касается первой встречи на «Драгау», где «Порту» не сумел использовать свои шансы.

В итоге португальский клуб уступил по сумме двух матчей и покинул турнир, а «Ноттингем Форест» вышел в полуфинал. Фариоли подчеркнул, что команда должна извлечь уроки из этого противостояния, в первую очередь — в вопросах реализации и хладнокровия в решающие моменты.