Флик близок к новому контракту с «Барселоной», но не спешит с подписью

Дата публикации: 17-04-2026 14:07

«Барселона» намерена продлить сотрудничество с главным тренером Ханс-Дитером Фликом и уже достигла с ним устной договорённости о новом соглашении. Речь идёт о продлении контракта на один год с возможностью пролонгации ещё на сезон при выполнении определённых спортивных задач.

При этом сам специалист не торопится с формальным оформлением сделки. По информации источников, Флик считает, что сейчас важнее сосредоточиться на результатах команды и доказать своё право на продолжение работы через достижения на поле. Такой подход соответствует его принципам — немецкий тренер предпочитает подтверждать доверие делом, а не только договорённостями.

Флик возглавил «Барселону» в мае 2024 года и за относительно короткий срок сумел выстроить конкурентоспособную команду. Под его руководством каталонцы демонстрируют стабильные результаты как в чемпионате, так и на европейской арене.

На данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 79 очков после 31 матча. Команда уверенно движется к чемпионству, что усиливает позиции тренера и делает продление контракта практически неизбежным.

Действующее соглашение Флика с клубом рассчитано до 2027 года, однако руководство уже сейчас стремится закрепить сотрудничество на более длительный срок. В клубе высоко оценивают работу специалиста, его подход к игре и умение управлять командой.

Таким образом, вопрос продления контракта с Фликом фактически решён, но официальное подписание, вероятно, состоится позже — когда тренер сочтёт, что полностью оправдал оказанное ему доверие результатами команды.