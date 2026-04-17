AFA ответила на иск против Месси: ассоциация отвергает обвинения и готовит встречный иск

Дата публикации: 17-04-2026 14:09

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) выступила с официальным заявлением в ответ на многомиллионный иск, поданный американской компанией VID, и решительно отвергла все обвинения в адрес организации и капитана сборной Лионель Месси. Конфликт связан с товарищескими матчами национальной команды, которые прошли в октябре 2025 года.

Суть претензий со стороны VID заключается в том, что условия контракта якобы были нарушены. Компания, базирующаяся в Майами, заявляет, что выплатила около 7 миллионов долларов за эксклюзивные права на организацию матчей сборной Аргентины против Венесуэлы и Пуэрто-Рико. Одним из ключевых пунктов соглашения было обязательное участие Месси в играх — не менее 30 минут в каждом матче при отсутствии травмы.

Однако в поединке против Венесуэлы аргентинский форвард не вышел на поле, оставшись вне заявки. При этом уже на следующий день он принял участие в матче за Интер Майами, что и стало основанием для претензий со стороны промоутеров, которые утверждают, что понесли значительные финансовые потери.

В AFA категорически не согласны с подобной трактовкой событий. В официальном заявлении подчёркивается, что организация полностью выполнила все обязательства по контракту. В частности, сборная Аргентины приняла участие в обоих запланированных матчах, что является ключевым условием соглашения.

Представители ассоциации заявили, что готовы отстаивать свою позицию в суде и при необходимости предоставить все подтверждающие документы — включая контракты, платёжные ведомости и деловую переписку. Более того, AFA рассматривает возможность подачи встречного иска, утверждая, что у истца могут быть собственные финансовые обязательства, которые не были выполнены.

Таким образом, ситуация вокруг иска приобретает всё более серьёзный характер и может перерасти в длительное судебное разбирательство. В центре конфликта — не только финансовые вопросы, но и репутация одной из самых влиятельных футбольных организаций и её главной звезды.