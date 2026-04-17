На финале ЧМ-2026 впервые проведут шоу в перерыве: ФИФА готовит «самое масштабное событие»

Дата публикации: 17-04-2026 14:10

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о революционном нововведении для мирового футбола: в финале чемпионата мира 2026 года впервые в истории состоится полноценное музыкальное шоу в перерыве матча.

Решающая игра турнира запланирована на 19 июля и пройдёт на стадионе МетЛайф Стэдиум в США. Именно там зрители увидят формат, который ранее ассоциировался скорее с Супербоул, чем с футболом.

По словам Инфантино, ФИФА намерена превратить финал в глобальное шоу не только спортивного, но и развлекательного масштаба. Он подчеркнул, что на сцене выступят сразу несколько артистов, однако их имена пока держатся в секрете. При этом глава организации пообещал, что это будет «самое масштабное шоу на Земле», рассчитанное на многомиллионную аудиторию по всему миру.

Идея проведения шоу в перерыве финала — часть более широкой стратегии ФИФА по увеличению зрелищности турнира и привлечению новой аудитории, в том числе молодых болельщиков. Такой шаг может серьёзно изменить традиционное восприятие футбольных матчей, особенно на уровне главного турнира планеты.

Сам чемпионат мира 2026 года станет историческим сразу по нескольким причинам. Турнир впервые пройдёт в трёх странах — США, Канада и Мексика — а также будет расширен до 48 команд, что увеличит количество матчей и общий масштаб соревнования.

Таким образом, ФИФА делает ещё один шаг в сторону превращения футбольных событий в глобальные шоу, где спортивная составляющая дополняется элементами индустрии развлечений. Финал ЧМ-2026 может стать не только главным матчем четырёхлетия, но и одним из самых обсуждаемых событий в мировой поп-культуре.