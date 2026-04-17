Кан раскритиковал проведение ЧМ-2026 в США: «Поездка вряд ли будет приятной»

Дата публикации: 17-04-2026 14:12

Бывший голкипер «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан поделился резонансным мнением о предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канада и Мексика. Немецкий функционер выразил сомнения в том, что турнир в Соединённых Штатах оставит положительные впечатления.

По словам Кана, текущая ситуация в США вызывает у него вопросы с точки зрения ценностей и общей атмосферы. Он отметил, что происходящие в стране события, включая политическую и международную повестку, не соответствуют его представлениям о комфортной среде для проведения такого масштабного спортивного форума.

При этом бывший вратарь прямо не стал углубляться в политические детали, лишь упомянув, что после возвращения Дональд Трамп на пост президента ситуация вызывает дополнительные дискуссии. В целом Кан дал понять, что поездка на турнир в США, по его мнению, «вряд ли подарит положительные эмоции».

Несмотря на подобные высказывания, сам чемпионат мира 2026 года остаётся одним из самых ожидаемых событий в мировом футболе. Турнир впервые в истории пройдёт сразу в трёх странах и будет расширен до 48 команд, что значительно увеличит его масштаб.

Сборная Германии уже знает своих соперников по групповому этапу. Команда сыграет в группе E против Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора. Для немцев этот турнир станет возможностью вернуть утраченные позиции на мировой арене после неоднозначных выступлений на последних крупных соревнованиях.

Таким образом, заявление Кана добавляет политический оттенок обсуждению будущего мундиаля, однако на спортивной составляющей турнира это вряд ли скажется — внимание болельщиков по-прежнему будет сосредоточено на борьбе сильнейших сборных мира.