В «ПСЖ» уверены: победа над «Баварией» откроет путь ко второму титулу ЛЧ подряд

Дата публикации: 17-04-2026 14:14

Внутри «Пари Сен-Жермен» царит уверенность в своих силах перед полуфиналом Лиги чемпионов против «Баварии». По информации источников, футболисты парижского клуба рассматривают это противостояние как ключевое во всём турнире и фактически приравнивают его к финалу.

Игроки убеждены, что именно победитель этой пары станет главным фаворитом на трофей. В «ПСЖ» считают, что уровень их будущего соперника по финалу — будь то «Арсенал» или «Атлетико» — на данный момент ниже, чем у французского и немецкого грандов.

Такая уверенность основана не только на текущей форме команды, но и на недавнем успехе. Напомним, именно «ПСЖ» является действующим победителем Лиги чемпионов — в прошлом сезоне парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0, продемонстрировав доминирование на европейской арене.

Предстоящий полуфинал с «Баварией» обещает стать одним из самых напряжённых противостояний сезона. Первая встреча запланирована на 28 апреля, и именно она может задать тон всей дуэли. В клубе понимают, что пройти немецкого гранда будет крайне сложно, однако уверены в своём потенциале.

При этом в параллельной полуфинальной паре сыграют «Атлетико» и «Арсенал», которые встретятся 29 апреля. Несмотря на уважение к соперникам, в стане «ПСЖ» не скрывают, что считают себя и «Баварию» более готовыми к борьбе за главный трофей.

Таким образом, настрой парижан максимально амбициозный: команда рассчитывает не просто выйти в финал, но и защитить титул, впервые в своей истории выиграв Лигу чемпионов два сезона подряд.