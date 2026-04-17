«Тоттенхэм» готов продать Галлахера спустя полгода после трансфера

Дата публикации: 17-04-2026 14:17

Лондонский «Тоттенхэм» может расстаться с полузащитником Конором Галлахером уже в ближайшее летнее трансферное окно, несмотря на то что игрок присоединился к команде лишь зимой. По информации источников, в клубе не считают англичанина незаменимым элементом состава и готовы рассмотреть предложения по его трансферу.

Галлахер перешёл в «Тоттенхэм» из «Атлетико» Мадрид за сумму около 40 миллионов евро, однако за прошедшие месяцы не сумел закрепиться в роли ключевого игрока. В составе «шпор» он провёл 12 матчей во всех турнирах и отметился лишь одной результативной передачей, что не полностью оправдало ожидания тренерского штаба.

Одной из главных причин возможного расставания называют конкуренцию в центре поля. В клубе считают, что Галлахер во многом дублирует игровые характеристики таких футболистов, как Лукас Бергвалль и Папе Матар Сарр. В связи с этим его уход не рассматривается как серьёзная потеря для команды, особенно с учётом необходимости оптимизации состава.

Интерес к 26-летнему полузащитнику уже проявляют несколько клубов английской Премьер-лиги, что может упростить задачу «Тоттенхэма» по поиску покупателя. При этом контракт Галлахера с клубом действует до лета 2031 года, что даёт лондонцам сильную переговорную позицию и возможность рассчитывать на выгодную сделку.

Ситуация выглядит нетипичной, учитывая, что с момента перехода прошло всего несколько месяцев. Однако подобные решения нередко принимаются в условиях высокой конкуренции и необходимости быстро адаптировать состав под требования тренера.

Таким образом, лето может стать поворотным моментом в карьере Галлахера. Если трансфер состоится, полузащитник получит шанс перезапустить карьеру в новой команде, где сможет играть более значимую роль.